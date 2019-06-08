Через неделю после удаления трех органов я уже вела мероприятие. 10 цитат Янины Соколовой о борьбе с раком Сегодня, 10:17 Цей матеріал також доступний українською НВ Янина Соколова НВ

Интервью с журналисткой Яниной Соколовой прозвучало на Радио НВ в программе Метафизика с ведущей Дашей Малаховой.

Семь месяцев назад мне диагностировали рак, и, собственно, сразу была операция, а затем был период профилактического лечения. Потому что химия и лучевая терапия носили профилактический характер, но со всеми побочными эффектами, которые переживают онкобольные.

Баланс здесь найти очень просто. Когда ты начинаешь лечение, ты понимаешь срок времени, когда будет совсем плохо, что ты не можешь встать. Безусловно, каждая химия и отходящий период от химии – это лотерея. Тебе может быть плохо семь дней, а может быть плохо три дня.

Я давала себе время отдохнуть, и более того, я готовилась, то есть у меня часть проектов были записаны заранее. Но на Вечер [с Яниной Соколовой] из-за того, что он пишется каждую неделю, у меня есть только семь дней. И эти семь дней выдерживала. Если было плохо, уколола себе обезболивающее, оделась, собралась и ушла.

Состоялась презентация нашего мультимедийного проекта Я, Нина, и я об этом говорила почти в каждом интервью, что я эту историю сделала публичной, чтобы помочь онкобольным людям в стране чувствовать себя иначе, чтобы помочь изменить систему. И ряд направлений, которые мы выбрали, от доступа к медицинскому каннабиса, который прекрасно обезболивает, заканчивая паллиативной медициной, психологической поддержкой.

Что дает силы? Слушайте, я в принципе не сцикуха по жизни. Но когда такое испытание дано, я подняла голову к небу и спросила его: «На что ты намекаешь?». Я поняла, что он намекает, чтобы я открыла в себе клапан сильный. Но второе, на что он намекнул, что нет времени ждать, чтобы найти время быть счастливым.

Я не пошла привычным путем. Во-первых, я познакомилась с врачами, которым я очень доверяю. Это молодые люди. Врач, которая мне делала уникальную лапароскопическую операцию, после которой я уже на седьмой день вела мероприятие. Чтобы вы понимали, вырезали мне три органа. Это уникальная операция, она длилась шесть с половиной часов.

История с Анастасией Приходько, этот знаменитый эфир, это был последний эфир, который был записан у меня в запасе. Когда я проснулась после операции, подняла свой телефон, а там тысячи тегов из-за Насти Приходько, то подумала: «Какая контрастная жизнь. Ты здесь лежишь в реанимации, на тебе маска, вся в катеторах, а люди обсасывают, пишут тебе тысячи СМС, комментариев». Такова жизнь. Она контрастная, но и прекрасная.

Рак можно вылечить не только таблетками. Рак можно вылечить только любовью и объятиями. Вообще, когда я познакомилась с пациентами в Институте рака в соседних палатах, мы с ними говорили, есть огромная проблема с тем, что люди не знают, как себя вести с теми, кто вдруг узнал о таком диагнозе – ни близкие, ни социум. И одно из направлений в проекте Я, Нина – донести, что на данный момент нужно тем, кто болеет раком.

Жалость к онкобольным – это худший способ их поддержать. Утомленная обреченность, брови домиком и «слушай, тебя так жалко». Друзья, даже если это искренне, поверьте мне, это делает только хуже историю в отношении людей.

Рак очень катализировал процесс очистки от случайных людей в моем окружении. Были те, с кем я вынужденно уже долго поддерживала приятельские отношения, я их всех убрала, их нет. Я им благодарен, когда они там слова поддержки шлют, но не более. У меня сейчас очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь. Это крайне комфортная история и крайне счастливая история.