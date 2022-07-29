Через Мелитополь ежедневно проходят три-четыре колонны техники оккупантов — мэр 29 июля, 13:00 Жители Мелитополя уже несколько дней наблюдают переброску российской техники (Фото:РИА Мелитополь)

Жители захваченного Мелитополя уже несколько дней наблюдают, как через город проходят колонны российской военной техники.



Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Это 3−4 колонны ежедневно. Сегодня ночью была очередная колонна. Они идут как по центру города, так и по окрестностям, в каждой колонне — от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также идет просто бронированное вооружение и пехотные войска», — сказал он.

Видео дня

По словам Федорова, вчера в городе заметили ЗРК Бук-М2, который направлялся в сторону Херсона.

Он отметил, что Мелитополь является исторически логистическим центром юга, «воротами в Крым», «и без деоккупации Мелитополя мы не можем говорить о деоккупации Крыма и юга Украины в целом».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.