Через Мелитополь ежедневно проходят три-четыре колонны техники оккупантов — мэр

29 июля, 13:00
Жители Мелитополя уже несколько дней наблюдают переброску российской техники (Фото:РИА Мелитополь)

Жители Мелитополя уже несколько дней наблюдают переброску российской техники (Фото:РИА Мелитополь)

Жители захваченного Мелитополя уже несколько дней наблюдают, как через город проходят колонны российской военной техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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«Это 3−4 колонны ежедневно. Сегодня ночью была очередная колонна. Они идут как по центру города, так и по окрестностям, в каждой колонне — от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также идет просто бронированное вооружение и пехотные войска», — сказал он.

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По словам Федорова, вчера в городе заметили ЗРК Бук-М2, который направлялся в сторону Херсона.

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Он отметил, что Мелитополь является исторически логистическим центром юга, «воротами в Крым», «и без деоккупации Мелитополя мы не можем говорить о деоккупации Крыма и юга Украины в целом».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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