Оккупанты активно перебрасывают военную технику через Мелитополь: в городе глушат связь — видео 28 июля, 15:02 Через Мелитополь активно перебрасывают российскую военную технику (Фото:РИА Мелитополь)

Российские оккупанты третий день подряд активно перебрасывают военную технику через Мелитополь.



Как сообщает РИА Мелитополь, для того чтобы у горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь.

Вчера колонна военной техники передвигалась в южном направлении в сторону Херсонского фронта по Интереультурной улице через Новый Мелитополь. Если раньше по городу двигались боевые машины с буквами Z и V, то вчера это было уже обозначение О.

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По информации местных жителей, оккупанты останавливаются на кольце на Херсон, чтобы дождаться колонны.

В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором.



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