Оккупанты активно перебрасывают военную технику через Мелитополь: в городе глушат связь — видео
Через Мелитополь активно перебрасывают российскую военную технику (Фото:РИА Мелитополь)
Российские оккупанты третий день подряд активно перебрасывают военную технику через Мелитополь.
Как сообщает РИА Мелитополь, для того чтобы у горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь.
Вчера колонна военной техники передвигалась в южном направлении в сторону Херсонского фронта по Интереультурной улице через Новый Мелитополь. Если раньше по городу двигались боевые машины с буквами Z и V, то вчера это было уже обозначение О.
По информации местных жителей, оккупанты останавливаются на кольце на Херсон, чтобы дождаться колонны.
В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором.
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