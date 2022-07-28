Оккупанты активно перебрасывают военную технику через Мелитополь: в городе глушат связь — видео

28 июля, 15:02
Через Мелитополь активно перебрасывают российскую военную технику (Фото:РИА Мелитополь)

Через Мелитополь активно перебрасывают российскую военную технику (Фото:РИА Мелитополь)

Российские оккупанты третий день подряд активно перебрасывают военную технику через Мелитополь.

Как сообщает РИА Мелитополь, для того чтобы у горожане не могли передать данные, захватчики глушат связь.

Вчера колонна военной техники передвигалась в южном направлении в сторону Херсонского фронта по Интереультурной улице через Новый Мелитополь. Если раньше по городу двигались боевые машины с буквами Z и V, то вчера это было уже обозначение О.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=I_Xhi10aja0
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По информации местных жителей, оккупанты останавливаются на кольце на Херсон, чтобы дождаться колонны.

В колонне едут тентованные грузовики с флагом СССР, танки и бронетранспортеры с триколором.

https://www.youtube.com/embed/IIVBMcuNCzw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Мелитополь Связь Война России против Украины

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