Из-за масштабного прорыва трубы в Киеве на Соломенке образовалась "сауна" на дороге

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На этом же месте уже происходил прорыв трубы год назад

На этом же месте уже происходил прорыв трубы год назад

В Киеве по улице Липкивского произошел прорыв теплосети, в результате чего над дорогой образовались столбы пара.

Об аварии сообщает Информатор.

В результате около десяти многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения.

Прорыв на этом же месте не новость: "сауна" за счет теплосети на Липковского уже была здесь год назад.

На месте работают ремонтные бригады Киевэнерго.

Напомним, 22 февраля на Соломенской площади Киева частично перекрыли движение транспорта из-за прорыва трубопровода с холодной водой.

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