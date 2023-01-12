Через Мариуполь в сторону Запорожской области летит много российских вертолетов — советник мэра 12 января, 14:04 Улица во временно оккупированном Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Через Мариуполь в сторону Запорожской области летит много российских вертолетов, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в четверг, 12 января в Telegram.

«Накануне утром из Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области», — написал он.

По его словам, из города поступили сообщения о звуках взрывов и стрелкового оружия.

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«Предварительно — работа ПВО оккупантов», — заявил он.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в оккупированном городе находится более 30 тысяч россиян, возле города готовят оборонительные линии.

