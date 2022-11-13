«Перекресток ротаций оккупантов». После освобождения Херсона через Мариуполь движется большое количество российских сил — видео 13 ноября, 00:41 Техника оккупантов, зафиксированная в Мариуполе (Фото:Кадр видео Андрющенко Time via Telegram)

После освобождения Херсона через Мариуполь и Мариупольский район движется большое количество сил и техники оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, военную технику, в том числе тяжелую и системы ПВО Бук, а также много мобилизованных перебрасывают в направлении Бердянска.

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«Из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангуш, объездная дорога Мангуша — направление Беряднск. После Херсонского падения русни за Днепр, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов», — отметил Андрющенко.

Он также опубликовал видео перемещения сил оккупантов.

Накануне Андрющенко сообщал, что Мариуполе рост движения вражеских военных колонн как с техникой, так и с БК, а также увеличение количества военных РФ фиксируют уже два дня подряд.

По его словам, после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе начали развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.