Танки и грузовики. Через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники — советник мэра 17 января, 11:57 Улица во временно оккупированном Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 17 января, через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Возобновилось движение военной техники в направлении Бердянска», — написал он.

По его словам, за сутки зафиксировано движение танков и грузовиков в большом количестве.

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«В общей сложности до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой», — написал он.

Андрющенко заявил, что также дважды в день двигаются колонны топливозаправщиков со стороны Новоазовска в сторону Бердянска и обратно.

Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполь начали прибывать российские оккупанты, только за утро понедельника, 16 января приехало более десяти грузовиков с россиянами.