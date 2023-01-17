Танки и грузовики. Через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники — советник мэра

17 января, 11:57
Поделиться:
Улица во временно оккупированном Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Улица во временно оккупированном Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 17 января, через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Возобновилось движение военной техники в направлении Бердянска», — написал он.

По его словам, за сутки зафиксировано движение танков и грузовиков в большом количестве.

Видео дня

Читайте также:
Не нужно расслабляться. Данилов — о реальных возможностях врага, его новой частной армии и о формуле окончания войны

«В общей сложности до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой», — написал он.

Андрющенко заявил, что также дважды в день двигаются колонны топливозаправщиков со стороны Новоазовска в сторону Бердянска и обратно.

Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполь начали прибывать российские оккупанты, только за утро понедельника, 16 января приехало более десяти грузовиков с россиянами.

https://www.youtube.com/watch?v=ypDh1Fvtcec&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Мариуполь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X