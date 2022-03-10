Через Дію на поддержку армии собрано более 120 миллионов гривен — вице-премьер 10 марта, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Услуга перевода денег в помощь армии появилась в приложении 27 февраля (Фото:rada.gov.ua)

120 миллионов гривен собрано через приложение Дія на нужды украинской армии. Об этом 10 марта сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



«120 миллионов через Дію на армию собрали мы с вами, украинцы. Это невероятная поддержка для наших бойцов. Все донаты поступают в фонд Повернись живим», — написал Федоров.



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По его словам, только 9 марта один из региональных офисов фонда передал украинским военным 92 шлема, 107 планшетов для артиллеристов и операторов БПЛА, более 50 раций, полтора десятка единиц ночной оптики, более 20 квадрокоптеров, 12 компьютеров и ноутбуков, четыре саперные сумки и 29 комплектов термобелья.



Услуга перевода денег фонду Повернись живим появилась в приложении 27 февраля.

Как ей воспользоваться?

Обновить приложение Дія до последней версии.



Документы — Помочь армии

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Услуга доступна пользователям IOS и Android.

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