Через Дію на поддержку армии собрано более 120 миллионов гривен — вице-премьер
Услуга перевода денег в помощь армии появилась в приложении 27 февраля (Фото:rada.gov.ua)
120 миллионов гривен собрано через приложение Дія на нужды украинской армии. Об этом 10 марта сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«120 миллионов через Дію на армию собрали мы с вами, украинцы. Это невероятная поддержка для наших бойцов. Все донаты поступают в фонд Повернись живим», — написал Федоров.
По его словам, только 9 марта один из региональных офисов фонда передал украинским военным 92 шлема, 107 планшетов для артиллеристов и операторов БПЛА, более 50 раций, полтора десятка единиц ночной оптики, более 20 квадрокоптеров, 12 компьютеров и ноутбуков, четыре саперные сумки и 29 комплектов термобелья.
Услуга перевода денег фонду Повернись живим появилась в приложении 27 февраля.
Как ей воспользоваться?
- Обновить приложение Дія до последней версии.
- Документы — Помочь армии
- Указать сумму
Услуга доступна пользователям IOS и Android.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.