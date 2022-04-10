Через Дію украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен 10 апреля, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Средства поступают в фонд Повернись живим (Фото:скриншот / FEDOROV / Telegram)

Через приложение Дія на нужды ВСУ уже собрали более 250 млн грн.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что средства поступают в фонд Повернись живим, который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Видео дня

Благодаря пожертвованиям фонд закупил для армии:

12 206 бронежилетов,

5660 шлемов,

12 666 средств связи,

3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,

2793 квадрокоптера,

11 военных беспилотных авиационных комплексов,

1703 генератора и другие источники питания,

72 автомобиля,

2197 единиц оборудования ( мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),

мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника), 1391 ноутбук,

2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,

309 единиц саперного оборудования.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.