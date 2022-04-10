Через Дію украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен
Средства поступают в фонд Повернись живим (Фото:скриншот / FEDOROV / Telegram)
Через приложение Дія на нужды ВСУ уже собрали более 250 млн грн.
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Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он отметил, что средства поступают в фонд Повернись живим, который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.
Благодаря пожертвованиям фонд закупил для армии:
- 12 206 бронежилетов,
- 5660 шлемов,
- 12 666 средств связи,
- 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
- 2793 квадрокоптера,
- 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
- 1703 генератора и другие источники питания,
- 72 автомобиля,
- 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
- 1391 ноутбук,
- 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
- 309 единиц саперного оборудования.
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