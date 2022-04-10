Через Дію украинцы уже собрали на армию более 250 млн гривен

10 апреля, 17:33
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Средства поступают в фонд Повернись живим (Фото:скриншот / FEDOROV / Telegram)

Средства поступают в фонд Повернись живим (Фото:скриншот / FEDOROV / Telegram)

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Через приложение Дія на нужды ВСУ уже собрали более 250 млн грн.

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Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что средства поступают в фонд Повернись живим, который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

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Благодаря пожертвованиям фонд закупил для армии:

  • 12 206 бронежилетов,
  • 5660 шлемов,
  • 12 666 средств связи,
  • 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
  • 2793 квадрокоптера,
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
  • 1703 генератора и другие источники питания,
  • 72 автомобиля,
  • 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
  • 1391 ноутбук,
  • 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
  • 309 единиц саперного оборудования.
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Украинская армия ДІЯ

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