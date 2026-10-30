Корецкий опроверг информацию об эвакуации 527 жителей Олешек (обновлено)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сначала сообщил о возвращении 527 жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию через Беларусь, однако впоследствии опроверг эту информацию, извинившись за ошибку.

11:54 Корецкий уточнил, что ошибочно назвал количество жителей Олешек, которых планируют эвакуировать, и извинился за распространение неточных данных. Он подчеркнул, что спасательная операция еще продолжается, а точных данных о числе людей пока нет, поскольку информация постоянно меняется.

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По его словам, официальную информацию обнародуют после её завершения.

11:07 Корецкий отметил, что профильные министерства совместно с Офисом омбудсмена и Херсонской областной военной администрацией круглосуточно работают над организацией возвращения людей, пишет Интерфакс-Украина. По его словам, до 14:00 пятницы планируется завершить предварительный медицинский осмотр всех 527 человек, которые должны прибыть в Украину.

Корецкий подчеркнул, что результаты первичного медицинского осмотра будут переданы в Минздрав, чтобы надлежащим образом организовать встречу людей после их возвращения.

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«Далее по сложному маршруту они попадают на территорию Беларуси и оттуда переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и Киевской области будут проводиться повторные осмотры и оказываться первичная медицинская помощь, а также обеспечиваться все необходимые на первых порах средства — одежда, предметы гигиены», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что после оказания необходимой помощи людей расселят в различных регионах Украины, где для них уже подготовили соответствующие помещения.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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Утром 27 октября руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента. Также Дмитрий Лубинец пояснил, что направился в оккупированные Олешки Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о ее результатах.