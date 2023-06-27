Украинские защитники взяли в плен девять боевиков российской ЧВК — Череватый 27 июня, 14:19 Украинские военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженным силам Украины удалось взять в плен девять российских оккупантов.

По его словам, Силы обороны Украины уничтожили 111 оккупантов, 187 были ранены, девять попали в плен.

Череватый заявил, что в плен взяли оккупантов из ЧВК Ветераны и добавил, что на восточном направлении, кроме того, воюют ЧВК Патриот и Факел.

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«Они все сейчас уже более аффилированы с минобороны РФ. Враги поняли, какую они ошибку сделали, отдав эти ЧВК на откуп криминалу. Они увидели, что там была создана фактически параллельная армия достаточно большого объема, которая почти дошла до Москвы», — сказал он в эфире телемарафона во вторник, 27 июня.

По его словам, сейчас РФ старается контролировать эти ЧВК.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.