Череватый заявил, что «снарядного голода» у России нет и не было

5 апреля, 19:45
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Враг не испытывал "снарядного голода" на востоке Украины, несмотря на публичные заявления вагнеровцев о нехватке боеприпасов на фронте.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что враг «имеет достаточно значительные мощности».

«Да, к сожалению. Мы неоднократно говорили, что снарядного голода там, где враг сосредоточивает свои усилия, не было. Например, в нашем случае это Бахмутское, Купянское и Лиманское направления. Враг, к сожалению, еще имеет достаточно значительные мощности для того, чтобы бить по нашим позициям», — заявил он.

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Он добавил, что Лиманское направление «лидирует» по поражению артиллерией РФ.

Череватый сообщил, что за эти сутки произошло 245 обстрелов Бахмута артиллерией, 21 боестолкновение. 88 оккупантов были уничтожены, 124 — получили ранения.

Кроме того, уничтожены три БПЛА врага, одна станция радиоэлектронной борьбы и три полевых склада с боеприпасами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение Снаряды Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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