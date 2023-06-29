Российские оккупанты перебросили воздушно-десантный полк на Бахмутское направление — Череватый 29 июня, 14:19 Разрушенные дома в Бахмуте (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade/Handout via REUTERS)

Российские войска с целью подкрепления перебросили из Лиманского на Бахмутское направление воздушно-десантный полк и дополнительно выделяют расчеты противотанковых ракетных комплексов, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Суспільного.

По его словам, на Бахмутском направлении в среду, 28 июня, военные РФ оборонялись, 431 раз артиллерией и из РСЗО обстреляли позиции украинской армии, совершили три авианалета. На этом направлении было 18 боев.

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Череватый заявил, что в плен попал, в частности, боевик из ЧВК Вагнер.

«Ветераны так называемые. Мы наблюдаем, что основной контингент — это заключенные или люди с проблемами с законом. Он рассказывает, что ему пообещали определенные послабления в рамках наказания и за это бросили на фронт, определенные денежные посылы», — сказал он.

Спикер заявил, что враг боится объявлять следующий этап мобилизации и ищет пути пополнения личного состава. В частности, это «ветераны», Патриот, газпромовский Факел, из новейшего — штурмовые роты Шторм-Z, которых уже брали в плен.

По его словам, на Купянско-Лиманском направлении войска РФ пытаются быть активными и атаковать позиции украинских военных.

«14 раз пробовали это сделать. Совершили восемь авианалетов. 449 раз стреляли различными типами и калибрами артиллерии», — сказал он.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских окупантов, сбит один вражеский самолет. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.