Российские оккупанты начали использовать больше ударных дронов — ВСУ 11 августа, 11:26 Донецкая область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты в последние месяцы начали использовать больше дронов, в частности, ударных, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в пятницу, 11 августа.

«В последние месяцы они стали использовать больше дронов, прежде всего ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны мощно работали все эти месяцы над этим. Ежедневно это один из ключевых вопросов, который рассматривает командование на своих совещаниях», — сказал Череватый в эфире телемарафона.

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По его словам, мощно работают специальные расчеты, которые уничтожают дроны.

«Делается все, чтобы нивелировать их и, наоборот, усилить наш дроновый аспект», — сказал спикер.

Череватый добавил, что фактически ежедневно можно видеть, как наши боевые дроны уничтожают военную технику оккупантов.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.