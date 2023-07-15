Уничтожено более 70 российских солдат. Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

15 июля, 11:28
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении. Военные давят на россиян и на южном, и на северном флангах.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Враг оказывает бешеное сопротивление, 408 раз за сутки обстрелял позиции, совершил один авианалет», — сказал он.

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По словам Череватого, за сутки состоялось 15 боестолкновений во время которых уничтожено:

  • 77 оккупантов;
  • два танка;
  • БТР;
  • семь пушек;
  • две самоходные артиллерийские установки;
  • ЗРК Стрела-10;
  • противотанковый комплекс;
  • один БПЛА;
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Также 172 оккупанта ранены, двое были взяты в плен.

«Если посмотреть социальный портрет пленных россиян: плохо экипированы, не очень обучены, не из высших слоев общества, как правило человек со слабой мотивацией. Главный вопрос в том, что они не настолько обучены и подготовлены, как то, что их пока довольно много и они имеют много артиллерии и другого оружия», — рассказал спикер.

10 июля Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута. Череватый сообщал, что украинские бойцы могут заставить россиян вывести свои войска из города с помощью артиллерийских ударов.

По состоянию на 10 июля за время наступления Силы обороны освободили 24 кв. км на Бахмутском направлении.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Бахмут Война России против Украины российские потери Сергей Череватый

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