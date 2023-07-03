«Криминальный контингент похожий». Череватый объяснил, чем отличаются боевики из Шторм-Z от «вагнеровцев»

3 июля, 21:14
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Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что штурмовые роты Шторм-Z отличаются от боевиков ЧВК Вагнер тем, что в их рядах нет такой «кровавой дисциплины».

В эфире телемарафона Череватый напомнил, что личный состав и у Шторм-Z, и у ЧВК Вагнер — это заключенные. При этом, по его словам, среди вагнеровцев более «кровавая дисциплина».

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«Контингент в значительной степени похож. Однако главное, что их отличает (Шторм-Z от ЧВК Вагнер) — это отсутствие такой кровавой дисциплины», — сказал он.

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Череватый рассказал, что главным фактором того, почему «вагнеровцы» гнали вперед свои войска, была угроза физического уничтожения, например, расстрел или «знаменитая кувалда» в случае «невыполнения ряда предписаний, в том числе отступление без команды командира, попытка сдаться в плен, бросить оружие, невыполнение приказа и прочее».

«Однако криминальный контингент похож, так они себя и ведут», — добавил спикер.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Частная военная компания Вагнера Шторм Z Сергей Череватый

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