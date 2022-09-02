Среди участников — внук диктатора Путина. Финальный этап чемпионата РФ по картингу перенесли из оккупированного Крыма после взрывов — СМИ 2 сентября, 10:17 Внук диктатора Путина Роман Фаассен (Фото:www.currenttime.tv)

После взрывов в оккупированном Крыму соревнования по картингу под эгидой автомобильной федерации страны-агрессора России, которые должны были проводиться с пятницы, 9 по воскресенье, 11 сентября в Евпатории перенесли в Грозный, пишет Настоящее время.

По информации журналистов, это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории.

В чемпионате страны-агрессора по картингу в классе «мини» в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, следует из доступных в интернете протоколов соревнований. Это сын старшей дочери российского диктатора Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

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Фаассен представляет в соревнованиях Москву. Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг агрессора. При этом на ремне у гонщина — флаги РФ и Нидерландов, видно на одной из фотографий с соревнований. Гоночный шлем окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху — серебряный двуглавый орел.

Новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из оккупированного Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте Картинг России в пятницу, 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о подготовке Украины к «активной деоккупации» Крыма и призвал жителей готовиться к эвакуации. На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский 30 августа заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях.

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