Чемпионат "непризнанных стран": среди игроков команды из Закарпатья нет украинцев

В Закарпатской областной государственной администрации опровергли информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды Kárpátalja (Закарпатье) в футбольном чемпионате непризнанных государств (CONIFA) в Лондоне.
"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК Говерла. Сейчас ни один из них не является игроком ни одного закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - сообщил Громадському радіо пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
По его словам, несколько игроков Kárpátalja изредка посещают родственников на Закарпатье. После приезда в Украину с ними будет проведена беседа в управлении Службы безопасности Украины.
Источники Громадського радіо сообщили, что несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.
Представитель Закарпатской ОГА также добавил, что считает неприемлемым использование украинского флага на гербе футбольной команды Kárpátalja.
Напомним, что СБУ начала проверку по факту участия футбольной команды из Закарпатья в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств в Лондоне.
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В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. При этом в отборочных матчах турнира играли также команды пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которым пройти в чемпионат не удалось.
Выступление команды в чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш.
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