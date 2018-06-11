Чемпионат "непризнанных стран": среди игроков команды из Закарпатья нет украинцев

Футбольная команда из Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира

В Закарпатской областной государственной администрации опровергли информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды Kárpátalja (Закарпатье) в футбольном чемпионате непризнанных государств (CONIFA) в Лондоне.

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК Говерла. Сейчас ни один из них не является игроком ни одного закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - сообщил Громадському радіо пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По его словам, несколько игроков Kárpátalja изредка посещают родственников на Закарпатье. После приезда в Украину с ними будет проведена беседа в управлении Службы безопасности Украины.

Источники Громадського радіо сообщили, что несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

Представитель Закарпатской ОГА также добавил, что считает неприемлемым использование украинского флага на гербе футбольной команды Kárpátalja.

Фото: Mukachevo.net

Напомним, что СБУ начала проверку по факту участия футбольной команды из Закарпатья в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств в Лондоне.

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В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. При этом в отборочных матчах турнира играли также команды пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которым пройти в чемпионат не удалось.

Выступление команды в чемпионате организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш.