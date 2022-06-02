С верой в победу: вышел фильм о борьбе сборной Украины по футболу в отборе к ЧМ 2 июня, 12:54 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Heroes Films

Создатели картины монтировали фильм в бомбоубежище, чтобы мотивировать болельщиков и поддержать боевой дух всех украинцев.

В последние дни мая в Украине прошла премьера документального фильма «Пять финалов». Фильм создан продюсерами Павлом Черепиным, Тарасом Герегой, студией Heroes Films и компанией Эпицентр.

Фильм «Пять финалов» — это взгляд изнутри на подготовку Сборной Украины по футболу к ЧМ-2022 уже под председательством тренерского штаба Александра Петракова. Название фильма — это определение ближайшего фронта работ от нового наставника сборной.

Премьера фильма «Пять финалов» должна была состояться в марте этого года, в преддверии матча полуфинала квалификационного плей-офф с Шотландией. По состоянию на утро 24 февраля фильм был готов на 75%, но монтажная база и весь материал (35 съемочных смен в 3−4 камеры каждая и более 60 смен монтажа) оказались в одной из самых горячих точек первых дней войны. Благодаря поддержке партнеров проекта команде удалось эвакуировать сервер с рабочими материалами и завершить работу над фильмом уже фактически в бомбоубежищах, в разных уголках Украины.

«Для нас было принципиально важно закончить и выпустить фильм сейчас, в то время, когда людям так нужна вера и мотивация. А в этой ленте много веры, хорошего юмора, вдохновения и любви к Украине», — говорит соавтор картины Тарас Герега.

Фильм стал логическим продолжением первой документальной ленты — «Особая атмосфера», созданной командой перед «Евро-2021». Прошлогодняя картина получила одобрительные отзывы специалистов и зрителей и попала в официальный выбор международных кинодокументальных премий.

По словам продюсера и режиссера фильма Павла Черепина фанаты любимой игры смогут попасть за кулис жизни Сборной Украины по футболу, увидеть тренировки, в том числе «секретные», тактику, установки, разочарование и радость национальной футбольной команды.

https://www.youtube.com/watch?v=ye0fgQ0C3Hk

https://fex.net/ru/s/zpfd6da

Авторы и сценаристы фильма также рассказали о том, как закалялся характер сборной, как новый тренер вдохновил игроков, а они в свою очередь поверили и поддержали Александра Петракова.

Фото: Heroes Films

«Непобедимый украинский характер уже бренд для всего цивилизованного мира. Характер футбольной сборной имеет такую же ДНК. Поэтому есть все шансы на победу в матче с Шотландией», — уверен Черепин.

Посмотреть на то, как характер Сборной закалялся в отборе на ЧМ, можно в фильме, на телеканалах Футбол, НЛО TV, платформе oll.tv и на диджитал площадках телеканалов Футбол. Бекстейдж и не попавшие в эфир материалы будут появляться на youtube-канале Fantastic Football.

На youtube фильм появится здесь:

https://www.youtube.com/channel/UCjSbPCr8r3_QxrRGYHR4zmA

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