«Дали Путину повод идти дальше». Экс-заместитель госсекретаря США — об ошибках ее страны в отношении России и безопасности Украины после войны

31 мая, 16:22
NV Премиум
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После начала полномасштабного российского вторжения Белый дом обеспечил Украине весомую политическую поддержку, активизировав усилия союзников, отмечает Пола Добрянски (Фото:Sarah Silbiger / REUTERS)

После начала полномасштабного российского вторжения Белый дом обеспечил Украине весомую политическую поддержку, активизировав усилия союзников, отмечает Пола Добрянски (Фото:Sarah Silbiger / REUTERS)

Автор: Анна Павленко

Пола Добрянски, бывший дипломат, эксперт по вопросам внешней политики США, — о перспективах американской поддержки Украины, западной формуле мира и будущем сосуществования украинцев и россиян.

Украина должна одержать победу на поле боя и стать членом НАТО, убеждена Пола Добрянски, вице-председатель Центра Скаукрофта по стратегии и безопасности в аналитическом центре Atlantic Council, которая с 2001-го по 2009 год была заместителем государственного секретаря США и обладала большим влиянием в восточной части Европы.

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Своими соображениями по поводу прекращения войны в Украине Добрянски, которая занимала ключевые должности в администрациях пяти президентов США, поделилась с NV на полях ежегодного Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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— Некоторые интеллектуалы с мировым именем высказывают мнение, что по большому счету в российской агрессии в Украине виноват Запад. Ведь довольно долго США и другие западные демократии надеялись на демократические изменения в России и поддерживали ее, в том числе и помогали в развитии экономики. Как вы относитесь к этому мнению?

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Госдеп США Белый дом Конгресс США Россия-США Республиканская партия США Война России против Украины победа Украины

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