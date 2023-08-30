Не только HIMARS и Zuzana. Чем именно и насколько удачно ВСУ уничтожают артиллерию врага 30 августа, 08:32 Самоходная артиллерийская установка M109A6 Paladin (на фото), как и целый ряд западных систем, позволяет ВСУ эффективнее уничтожать артиллерию россиян (Фото:U.S. Army photo by Visual Information Specialist Gertrud Zach)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал, какие именно оружие и средства для ведения контрбатарейной борьбы используют Россия и Украина.

Для ведения контрбатарейной борьбы на фронте россияне используют преимущественно средства еще советских времен, но модернизированные, утверждает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. По его словам, это, в частности, мобильный радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1, Зоопарк-1М, а также Аистенок.

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В то же время Украина для контрбатарейной борьбы применяет отечественный мобильный радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс Зоопарк-2, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ пытались модернизировать и улучшить его характеристики.



«Помимо прочего, от западных партнеров Украина получает американскую мобильную

