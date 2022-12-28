«Украинская крепость». В Минобороны объяснили, почему для РФ важно захватить Бахмут 28 декабря, 15:13 Оккупанты пытаются захватить Бахмут, чтобы сломить моральный дух украинцев (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Заместительница министра обороны Анна Маляр объяснила, почему для российских оккупационных войск важно захватить город Бахмут.

В эфире телеканала 1+1 она сказала, что Бахмут — важная крепость, которую россияне пытаются взять, чтобы ухудшить морально-психологический дух украинцев.

«Россияне воюют пропагандистски. Они учитывают не только военные моменты, но и те, на которых они могут играть. Сейчас для них так же, как и для нас, важен именно Бахмут, потому что это восточная крепость. Мы знаем, что это очень крепкая украинская крепость, и для них очень важно ее разрушить. Разрушить этот город и прорвать оборону», — отметила Маляр.

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Также она рассказала, что войска РФ уже в пятый раз собрались выйти на границы Донецкой области до Нового года.

Маляр подчеркнула, что все основные усилия РФ бросает на захват Донецкой области.

«Действительно, враг понял, что следует сконцентрироваться где-то на одном участке фронта, не растягиваться. Мы видим, что он часть сил переместил с юга на восток, и там очень сложно. В настоящее время длина фронта более 2500 километров, если говорить об активном фронте, где постоянно ведутся активные боевые действия — это 1300 километров», — добавила она.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

россияне не могут выйти на оперативное пространство,

не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,

несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.