Есть ли у ВСУ украинские РЭБы. Специалист — об отечественном производстве электроники, способной «сажать» иранские Shahed 19 июля, 08:13 По словам Михаила Жирохова, на фронте ВСУ используют несколько украинских систем РЭБ, в частности, комплекс Буковель (на фото) (Фото:DR)

Военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов рассказал, какова сейчас ситуация с производством украинских систем радиоэлектронной борьбы и используют ли эти системы ВСУ на фронте и во время массированных обстрелов.

До 2022 года в Украине изготавливали определенные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как Нота и Буковель, но тогда их не закупали, потому что было дорого, утверждает Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации. «Когда я разговаривал с производителями комплекса Буковель, то мне сказали, что тогда [до полномасштабного вторжения РФ в Украину] на вооружение ВСУ закупили только два таких комплекса РЭБ», — рассказал в интервью NV эксперт.

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Он не берется точно сказать, сколько и каких именно систем было произведено и закуплено, но добавляет, что чисто теоретически, их можно собирать едва ли не в гараже. «Я слышал, что некоторые украинские производители переместились в Польшу, а некоторые и дальше продолжают работать в Украине», — говорит Жирохов.