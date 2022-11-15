«Били двумя видами ракет и дронами». Откуда Россия атаковала Украину — спикер Воздушных сил 15 ноября, 19:40 Дым над Львовом после ракетных ударов России. 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире Радио НВ рассказал о массированных ракетных ударах России 15 ноября.

«Более 90 ракет Калибр Х-101, Х-555, 10 дронов-камикадзе Shahed-131 или Shahed-136, а также один ударный БПЛА Орион. Это все, что за период этих воздушных тревог было [выпущено Россией]. <...> Сбиты 73 крылатые ракеты. <...> И 10 из 10 Шахидов уничтожены», — сообщил Игнат.

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По его словам, было несколько волн атак из трех направлений:

«Из акватории Черного моря атаковали крылатыми ракетами морского базирования Калибр. Их было несколько меньше, чем основная масса ракет – с бомбардировщиков Ту-95, с севера Каспийского моря, а также из Ростовской области, из Волгодонского района. 14 самолетов этих было, которые выпустили около 70 ракет Х-101, Х-555».

Иранские дроны камикадзе запускали из оккупированной южной Украины – Крыма.

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях. По меньшей мере один человек погиб.

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.