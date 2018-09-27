Чем пригрозили представители РПЦ Вселенскому патриарху

Патриарх Варфоломей І ранее назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права требовать, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину, сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиський Иова. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Предыстория

Вселенский патриарх Варфоломей в послании президенту Украины Петру Порошенко ко дню празднования 1030-летия со дня крещения Киевской Руси подтвердил свое решение предоставить церкви томос на автокефалию.

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Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии. Личными представителями патриарха были назначены архиепископ Даниил Памфлийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Русская православная церковь выразила резкий протест. Представители РПЦ назвали это вторжением на свою каноническую территорию и пригрозили разрывом евхаристического общения. В РПЦ объявили, что теперь не будут вспоминать Вселенского патриарха в молитвах.

Диктовать волю церкви

Министерство культуры Украины в официальном заявлении отметило: ни украинское законодательство, ни традиции межцерковных отношений в Украине не предусматривают права органов одной церкви диктовать свою волю другой церкви или ее представителям.

Официального заявления от патриарха Варфоломея не поступало, а слова одного из епископов Константинопольского патриархата ни о чем не свидетельствуют, сказал архиепископ Ниженский и Прилуцкий Климент. Тем более, что архиепископ Иов непоследователен в своих заявлениях.

"В прошлом году он просил благословения митрополита Онуфрия быть на торжествах в Киеве во время дня крещения Киевской Руси. Такие заявления непоследовательны, совершенно не соответствуют тем действиям Константинопольсьского патриархата, которые он проявлял за всю историю взаимоотношений наших церквей", - сказал Климент.

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Заявление Министерства культуры архиепископ Климент в свою очередь считает непрофессиональным с точки зрения канонического права. Действия Минкульта в государственно-церковных отношениях он назвал "неуклюжими".

Во время заседания Священного Синода УПЦ МП, которое прошло 25 сентября, приняли решение об "антиканонической" деятельность экзархов Константинопольского патриархата и призвали их покинуть территорию Украины.