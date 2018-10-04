Загадочное богатство и пророссийские взгляды. Чем известен харьковский чиновник Мусеев, которого СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы

3 октября СБУ обвинила одного из глав районных администраций Харькова в сотрудничестве с российским ФСБ. В тот же день руководитель администрации Холодногорского района Максим Мусеев сообщил, что речь идет именно о нем, и назвал обвинение "политическим заказом".

НВ рассказывает, в чем именно СБУ обвиняет Мусеева, и чем он был известен до этого.

"Альтернативные" союзы ветеранов АТО и передача информации ФСБ

В заявлении СБУ говорится, что ФСБ завербовала чиновника, когда в 2015 году он находился в незаконно аннексированном Крыму.

По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, глава администрации одного из районов Харькова встречался со своими кураторами как в России, так и в "третьих странах". Кроме того, он общался с ними по электронной почте и с помощью выданных кураторами "средств мобильной связи".

Кононенко говорит о разоблачении сотрудничавшего с ФСБ чиновника с 5 минуты 13 секунды

СБУ выяснила, что райадминистрация под руководством указанного чиновника саботировала указы президента Украины по обеспечению очередей мобилизации на территории района.

В СБУ также утверждают, что по инициативе главы райадминистрации в Харькове были созданы "альтернативные" союзы ветеранов АТО, которые занимались не помощью ветеранам, а вымогательством денег у предпринимателей. С помощью этих организаций также собиралась, систематизировалась и передавалась указанному чиновнику информация о личных данных участников АТО. Эту информацию он собирал для дальнейшей передачи российским спецслужбам. Кононенко отметил, что согласно выводу государственного эксперта, передача этой информации российским спецслужбам может нанести значительный вред государственной безопасности Украины.

СБУ также сообщила, что у указанного чиновника, кроме украинского, есть российское гражданство. Согласно сообщению, в феврале 2015 года он пользовался внутренним российским паспортом на территории аннексированного Крыма. В апреле 2016 года в Москве этот паспорт ему заменили на другой, а также выдали российский загранпаспорт и индивидуальный налоговый номер.

В СБУ заявили, что чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет). В то же время, отмечается, что это лицо сбежало в Россию и будет объявлено в розыск.

СБУ проверяет других харьковских чиновников на наличие двойного гражданства и причастность к агентурной сети российских спецслужб.

Мусеев, Союз ветеранов АТО Харькова и вымогательство

Руководитель администрации Холодногорского района Максим Мусеев сообщил, что в заявлении СБУ речь идет именно о нем, на своей странице в Facebook в тот же день, 3 октября.

В комментарии Kharkiv Today он не стал прямо признавать, что у него есть российский паспорт, но подчеркнул, что не считает наличие такого паспорта преступлением.

"Я не хочу комментировать детально. Пять миллионов украинцев имеют паспорт другой страны. Это не нарушение законодательства, это красная тряпка. Паспорт не имеет отношения к обвинениям, которые озвучивают", - заявил Мусеев.

Из опубликованных СБУ документов видно, что российское гражданство у Мусеева есть с марта 2014 года.

Мусеев также заявил изданию, что доказательства против него СБУ обнаружила во время обыска в помещении, которое ему не принадлежит.

"Во время обыска взломали двери в помещении, которое мне не принадлежит. Следственные действия проходили без понятых, адвоката и собственника, адвокат приехал только через полтора часа. Якобы там нашли телефон, по которому я связывался с кем-то. Где доказательства, что телефон принадлежит мне?", - сказал он.

По данным издания, речь идет об обысках по месту фактического нахождения Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины Харькова, которые прошли 13 сентября, во время которых были изъяты списки участников этой организации на 22 листах.

В этот день во время задержания за вымогательство у частной фирмы силовики смертельно ранили ветерана АТО. СМИ писали, что его имя - Алексей Литовчнко. Кроме того, СБУ задержала в этот день еще одного мужчину. По данным СМИ, задержанный - глава городской ветеранской организации бойцов АТО в Харькове Денис Семенюк. В СМИ появилось оперативное видео, на котором видно, как человек, похожий на Семенюка, договаривается о передаче денег.

По данным Kharkiv Today Мусеев связан с харьковской городской организацией ветеранов АТО.

Еще в ноябре 2017 года Харьковский городской совет сообщал, что на конференции Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова, которая была создана за несколько недель до этого, присутствовал в том числе и Максим Мусеев. О связях Мусеева и Семенюка писало и издание Neewsroom.

СМИ также публиковали фото, на котором Мусеев вручает Семенюку грамоту в рамочке.

Антиукраинская позиция в соцсетях

СМИ несколько раз писали о том, что Мусеев, будучи украинским чиновником, ставит лайки сепаратистским постам в соцсетях.

Кроме того, в комментариях к опровержению PR-менеджером группы Океан Ельзи Викторией Хоменко заявления пропагандистского российского Первого канала, о том, что группа в 2016-2017 годах якобы выступила в России 35 раз, Мусеев выражал симпатию российским властям, в частности мэру Москвы Сергею Собянину.

Мусеев также презрительно отзывался об активистах Евромайдана.

Бывший регионал

Максим Мусеев был членом Партии регионов, а с августа 2008 года стал заместителем председателя Харьковской городской организации этой партии.

Был депутатом Харьковского городского совета V и VI созыва и членом фракции Партии регионов в горсовете, был также членом депутатской группы Молодые регионы. Состоял в постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

Мусеев (второй слева) был членом депутатской группы Молодые регионы

Связи с местными властями Харькова Максиму Мусееву, вероятно, достались по наследству, так как он - сын бывшего директора КП Харьковский метрополитен Сергея Мусеева, погибшего в автокатастрофе в 2010 году.

После самоубийства нардепа-регионала Михаила Чечетова местное издание Vgorode.ua брало у Мусеева комментарий, в котором он упоминал, что у него "рабочие и дружеские отношения" с дочерью Чечетова Татьяной Чечетовой-Терашвили, которая на тот момент являлась депутатом горсовета и вице-мэром Харькова.

А в феврале 2018 года Kharkiv Today писало, что еще один друг и непосредственный подчиненный Мусеева Роман Добрянский, который был заместителем председателя райорганизации Партии регионов по работе с молодежью, организовывал так называемых "титушек" в Харькове в феврале 2014 года. После Революции Достоинства Добрянский сбежал в Крым, а оттуда - в Грузию.

Богатая свадьба

18 февраля 2018 года Максим Мусеев женился на телеведущей из Киева Еве Субботиной. Свадьбу они отпраздновали в элитном ресторане Киева Regent Hill.

Ведущими были Оля Полякова и шоумен Александр Педан. На свадьбе появились Иван Дорн, Виталий Козловский и другие.

По данным программы Гроші, свадьба чиновника, который официально зарабатывает 9 тысяч гривен в месяц, обошлась в $60 тысяч. В сюжете также говорится, что после свадьбы Мусеев отправился в Египет - в один из самых дорогих отелей в Шарм-эль-Шейхе.

Отметим, что в 2010 году СМИ стали активно обсуждали сексуальную ориентацию Мусеева из-за появления в Сети нескольких двусмысленных фото с чиновником.

Подозрения в коррупции

Несмотря на низкую зарплату, Мусеев в 2016 году задекларировал значительные суммы денег: 60 тысяч евро, 33 тысячи долларов и 55 тысяч гривен. Мусеев также указал, что предоставил в долг третьим лицам в 2015 году 75 тысяч долларов и имеет на банковских счетах 7,6 тысячи долларов, 7,1 тысячи евро и 69 тысяч гривен.

Скандальному чиновнику в феврале 2018 года исполнилось 33 / Фото: Maxim Museev via Facebook

Кроме того, в собственности чиновника немало недвижимости: квартира площадью 61,8 кв.м (ул. Чернышевская, 1), квартира площадью 65,7 кв.м (ул. Большая Панасовская, 49), квартира площадью 158,8 кв.м в элитной новостройке ЖК Садовая Горка, два машиноместа общей площадью 38 кв.м в том же ЖК Садовая Горка, нежилое здание площадью 299 кв.м. (переулок Подольский 19-А), третья часть нежилых помещений площадью 52 кв.м (Привокзальная площадь, 1), шестая часть нежилого здания площадью 565,3 кв. м по ул. Белогорской, квартира площадью 44,6 кв.м в Киеве, земельный участок площадью 0,15 га в Малой Даниловке, земельный участок в селе Бугаевка (в прошлом Революционное) Волчанского района площадью 0,33 га и садовый дом в селе Бугаевка площадью 120 кв.м.

Мусеева не раз обвиняли в том, что он передает тендеры без адекватного конкурса, связанным с ним самим предприятиям. Так, в апреле 2013 года Харьковский метрополитен заключил сделку с ООО Ваго – Рев на 35,66 млн грн, писало издание Наші гроші. Основательницей Ваго - Рев является Зинаида Кирсанова. По данным Харьковского Антикоррупционного центра Кирсанова подарила матери Мусеева квартиру в ЖК Садовая горка.

Единственным конкурентом на тендере было ООО Специализированный проектно-строительный монтажный поезд № 753, зарегистрированное на Олега Стальмакова, которого называют персональным водителем Мусеева. и который также работал водителем в Харьковском метрополитене.

А уже в 2018 году издание АТН писало, что Мусеев подписал соглашения о двух подрядах - 588 тысяч гривен на ремонт санузлов (цокольный этаж, 2 этаж) в здании Администрации Холодногорского района и 157 тысяч гривен на ремонт паркетного пола и конференц-зала на втором этаже - по допороговой процедуре. Эти подряды получил Михаил Симонов, который выплатил Мусееву почти 53 тысячи гривен арендной платы.

НВ