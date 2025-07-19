Граждан Чехии, которые отрицали войну в Украине, привезли в зону боевых действий и сняли об этом документальный фильм

В Украину привезли трех чехов, которые скептически относились к войне против Украины (Фото: Punk Film / YouTube / скриншот из видео)

Документалисты из Чехии сняли фильм о трех гражданах своей страны, которые скептически относились к войне РФ против Украины и украинскому президенту Владимира Зеленского. Их привезли на восток Украины, чтобы те увидели все собственными глазами.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщило издание Gromada.

Премьера фильма под названием Большая «патриотическая» поездка запланирована на 21 августа. По данным издания, чехи ехали в Украину с убеждением, что никакой войны не существует.

Журналисты отметили, что участие в проекте приняли двое мужчин и одна женщина, которые пренебрежительно называли войну «спецоперацией» и открыто поддерживали российскую позицию. Они распространяли тезисы о заговоре медиа, сомневались в количестве жертв и обвиняли во всем Зеленского.

Чехи сами откликнулись на призыв режиссера Робина Квапила, который в соцсетях обратился к скептикам с предложением увидеть все собственными глазами. Съемочная группа проехала из Праги в Харьков и Донецкую область.

Gromada добавляет, что во время путешествия они попали под ракетные обстрелы, общались с ранеными, посетили места массовых захоронений и зашли в подземную школу в метро, где учатся дети. Их реакцию на увиденное снимали на камеру.

В проекте также приняли участие аналитик по безопасности, психиатр и переводчица.

«Документальный фильм ставит целью показать людям, которые до сих пор отрицают агрессию России, чем оборачивается эта война для украинцев и почему подобная угроза может возникнуть где угодно — даже в Чехии», — добавили журналисты.