RM-70 Vampire: как работают чешские РСЗО на украинском фронте — видео НВ 11 августа, 14:07 РСЗО RM-70 Vampire (Фото:Скриншот видео НВ)

Украина получила от Чехии 20 установок RM-70 Vampire. Десятая горно-штурмовая бригада ВСУ уже использует РСЗО на фронте.



Реактивная система была разработана в 1974 году в Чехословакии. РСЗО имеет 40 ракет по 66 кг, калибр составляет 122 мм, дальность запуска боеприпасов от 8 до 20,5 км, продолжительность залпа — 20 секунд, время перезаряда — 2 минуты, вес системы — 25,7 т.

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РСЗО Vampire имеет компьютер, цифровой баллистический вычислитель, спутниковую систему навигации. Система может обмениваться информацией с цифровым шифрованным каналом. Это значительно уменьшает время от обнаружения цели до ее уничтожения.

Через две минуты после первого залпа, Vampire может дать второй и покинуть позицию еще до того, как враг нанесет контрудар.

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