Чехия отправила в Украину 15 противодронных систем 30 марта, 17:58 MR-2 Viktor (Фото:Dárek pro Putina / Twitter)

Чешская инициатива Подарок для Путина отправила в Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, которые профинансировали за счет совместных средств.

Об этом говорится в сообщении чешской инициативы.

«Чешская инициатива Dárek pro Putina отправляет 15 комплексов противодействия беспилотникам MR-2 Viktor от (чешской оружейной компании, — ред.) Excalibur Army в Украину», — говорится в сообщении.

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На эти системы собрали 3,75 млн евро на общественном сборе.

Системы MR-2 Viktor собирают на заводе чешской компании Excalibur Army. Это модифицированный внедорожник Toyota, оснащенный парой пулеметов КПВТ, которые способны эффективно защищать стратегические и гражданские объекты от ударов дронов-камикадзе и бомбардировок с воздуха.