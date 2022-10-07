Не Херсон. Военный обозреватель назвал главные цели ВСУ на правобережье Херсонской области 7 октября, 16:37 Украинские военные в освобожденной Петропавловке Херсонской области (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Радио НВ назвал главные цели Вооруженных сил Украины на правобережье Херсонской области.



«Насколько я понимаю, основная цель наступления на правобережье Херсонщины не столько Херсон, сколько Берислав с Новой Каховкой. Туда мы должны продвинуться и захватить переправу в Новой Каховке», — заявил Попович в эфире Радио НВ.

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По его словам, после освобождения Новой Каховки у ВСУ появится возможность «продвижения дальше, на левый берег, для дальнейшей деоккупации Херсонской, а возможно и Запорожской области».

«Но это немного отдаленная перспектива. Думаю, что ее держат в уме наши командующие, но самая первая цель этого наступления в Херсонской области — это захват Новой Каховки и Берислава», — добавил военный эксперт.

7 октября руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что количество освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

