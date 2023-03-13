В ОК Юг рассказали, чего сейчас больше всего боятся оккупанты

13 марта, 11:20
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Главный страх оккупантов — непонимание дальнейшей украинской стратегии (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Главный страх оккупантов — непонимание дальнейшей украинской стратегии (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупационные войска на юге Украины больше всего боятся действий со стороны ВСУ. Главный их страх — непонимание дальнейшей украинской стратегии.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Сейчас самая горячая тема — это выяснить с помощью сбора разведданных, откуда им ждать угрозы. Мы сообщаем, что следует ждать угрозы отовсюду, где они не на своей, а на нашей земле. Поэтому пусть убираются, а мы работаем на всех направлениях», — отметила она.

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Гуменюк напомнила, что в Крыму оккупанты ощущают сильное беспокойство и в глубоких тылах, например, в Мелитополе и Мариуполе, а также в Крыму.

Ранее Гуменюк заявляла, что подрыв участка железнодорожного полотна партизанами в Херсонской области является «репетицией» перед масштабной акцией.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Мариуполь Юг Украины Мелитополь Война России против Украины

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