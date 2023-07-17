Чеченские добровольцы устроили засаду и уничтожили россиян — ГУР показало видео операции 17 июля, 15:19 Чеченские бойцы расстреляли российский грузовик (Фото:Скриншот видео ГУР/YouTube)

Чеченские бойцы сделали успешную засаду на российский военный грузовик. Соответствующее видео Главное управление разведки опубликовало в понедельник, 17 июля.

Как сообщает ГУР, результатом операции стало уничтожение военной техники и личного состава россиян.

«Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы», — заявили в разведке.

Видео дня

На видео бойцы устроили засаду рядом с трассой, по которой едет грузовик россиян. Они начинают по нему стрелять — машина останавливается. Когда военные подходят ближе, один из них открывает огонь в сторону кабины. Затем они отходят и идут по дороге.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 июля с начала развязанной против Украины войны Россия потеряла более 238 тысяч военных и десятки тысяч единиц техники.

