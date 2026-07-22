В Чайках под Киевом российский дрон утром попал в жилой дом, среди пострадавших — трое детей

22 июля, 08:41
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Последствия российской атаки БПЛА на село Чайки в Киевской области, 22 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Последствия российской атаки БПЛА на село Чайки в Киевской области, 22 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В Киевской области в результате российской атаки утром в среду, 22 июля, пострадали пять человек, среди них — трое детей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Войска РФ попали в жилой дом в селе Чайки Бучанского района. Возник пожар, который ликвидировали спасатели. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Управление ГСЧС в Киевской области
Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Олийнык добавил, что в Бучанском районе у пяти человек, в том числе детей, возникла острая реакция на стресс.

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Управление ГСЧС в Киевской области
Фото: Управление ГСЧС в Киевской области

Также в Бориспольском районе повреждены офисно-складские помещения и два автомобиля, сообщила ОВА.

Около 04:00 утра Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивных БПЛА в Киевской области с северо-запада и дронах, летящих на Киев с запада. В столице и области была объявлена воздушная тревога.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киевская область атака шахедов Война России против Украины

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