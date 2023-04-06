Оккупанты настраиваются на контрнаступление ВСУ. В ОК Юг прокомментировали частые взрывы в Мелитополе 6 апреля, 11:04 В ОК Юг объяснили, с чем связаны частые взрывы в Мелитополе (Фото:ria-m.tv)

Во временно оккупированном Мелитополе в последние дни часто раздаются взрывы. В ОК Юг объяснили, с чем это может быть связано.



Как заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк, сейчас идет подготовка к контрнаступлению ВСУ.

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«На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем… Это настройка на то, что оккупированная территория — неспокойная территория, поэтому надо ее деоккупировать», — отметила Гуменюк.

Ночью в Мелитополе прогремели взрывы, их слышали во всех районах города.

Накануне там также звучали взрывы, однако детали не уточнялись.

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.