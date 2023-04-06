Оккупанты настраиваются на контрнаступление ВСУ. В ОК Юг прокомментировали частые взрывы в Мелитополе
В ОК Юг объяснили, с чем связаны частые взрывы в Мелитополе (Фото:ria-m.tv)
Во временно оккупированном Мелитополе в последние дни часто раздаются взрывы. В ОК Юг объяснили, с чем это может быть связано.
Как заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк, сейчас идет подготовка к контрнаступлению ВСУ.
«На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем… Это настройка на то, что оккупированная территория — неспокойная территория, поэтому надо ее деоккупировать», — отметила Гуменюк.
Ночью в Мелитополе прогремели взрывы, их слышали во всех районах города.
Накануне там также звучали взрывы, однако детали не уточнялись.
3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева.
Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.
Перед этим сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.