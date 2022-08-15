Частота вылетов российских истребителей из аэродрома Бельбека выросла после взрывов в Крыму 15 августа, 18:42 Российская авиация (Фото:structure.mil.ru)

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму выросла частота полетов российских истребителей из аэродрома Бельбек.

Об этом сообщает представительство Президента в Автономной Республике Крым.

«По информации из открытых источников, после взрывов на оккупированном аэродроме в Новофедоровке значительно возросла частота полетов российских истребителей из оккупированного аэропорта Бельбек возле Севастополя», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в разных частях оккупированного полуострова, особенно в Ялте и Севастополе, жители фиксируют активность военных самолетов, предположительно осуществляющих пуски ракет по городам Украины.

Также активность российской авиации связана с усиленной охраной незаконно построенного моста, отметили в представительстве.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.



По данным телеканала CNN, во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны. Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). Всего с 24 февраля россияне потеряли 232 самолета.



В Министерстве обороны Великобритании считают, что на аэродроме взорвалось до четырех складов боеприпасов и были уничтожены или повреждены минимум восемь самолетов, среди которых бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30.

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