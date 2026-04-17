В Украине частная противовоздушная оборона впервые сбила российский реактивный шахед, летевший со скоростью более 400 км/ч, сообщил в пятницу, 17 апреля, министр обороны Украины Михаил Федоров.

Уничтожение реактивного БпЛА зафиксировано в Харьковской области.

«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба», — написал Федоров в Telegram.

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Он добавил, что частные группы ПВО усиливают защиту критической инфраструктуры без дополнительной нагрузки на боевые подразделения. Всего на 19 предприятиях Украины формируют частную ПВО, которая интегрирована в единую систему управления Воздушных сил.

В ноябре 2025 года Кабмин принял экспериментальный порядок, который позволяет привлекать предприятия к формированию групп ПВО.

30 марта 2026 года Федоров заявил о первых результатах работы частной ПВО — было сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.