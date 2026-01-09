Почти 3 млрд грн убытков. Частную компанию подозревают в поставках непригодных мин для ВСУ и присвоении авансов

Правоохранители расследуют коррупционную схему в оборонных закупках на почти 3 млрд грн (Фото: Скриншот из видео)

В Офисе генерального прокурора заявили, что расследуют схему в оборонных закупках, в которой частная компания поставляла непригодные мины ВСУ и присвоила авансы, нанеся государству ущерб в почти 3 млрд грн.

Об этом в пятницу, 9 января, Офис генпрокурора сообщил в своем Telegram.

Там подчеркнули, что продолжается досудебное расследование из-за завладения бюджетными средствами в крупных размерах в сфере оборонных закупок, легализации незаконных доходов, а также создания и участия в преступной организации.

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По данным следствия, частная компания заключила несколько государственных контрактов на поставку мин для ВСУ, но часть продукции оказалась непригодной и опасной, а по другим контрактам полученные авансы были присвоены.

Предварительные убытки государства оцениваются почти в 3 млрд грн, из которых более 2,4 млрд грн — из-за возможного присвоения предварительных платежей, а 571 млн грн — из-за поставок непригодных мин, отметили в ведомстве.

Расследование установило, что привлеченное предприятие-соисполнитель получило более 120 млн грн авансов за работы по подготовке боеприпасов, которые на тот момент фактически не выполнили, а поставщик претензий не предъявлял. Судебные экспертизы подтвердили несоответствие мин техническим условиям, недостаточное количество взрывчатого вещества и отказы инициирования взрывов, добавили в Офисе генпрокурора.

Там подчеркнули, что отдельно проверяется использование авансов на приобретение оборудования, не связанного с контрактами, с последующим отчуждением в пользу другой компании, что квалифицируется как легализация доходов, полученных преступным путем.

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Сейчас сообщено о подозрении десяти лицам, из них четверо задержаны. Среди подозреваемых представители поставщика, его руководство, бухгалтерия, руководитель соисполнителя и должностные лица военных представительств, отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, сейчас готовятся ходатайства об аресте подозреваемых с залогом от 100 до 500 млн грн. Принимаются меры для установления всех причастных, проверки роли должностных лиц в контроле качества и обеспечения возмещения убытков.