Часть домов в Киеве запитывают с помощью генераторов

Генераторы снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов, заявила Юлия Свириденко (Фото: NV)

В районах Киева, где есть наибольшие проблемы с электроснабжением , ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности, сообщила премьер-министерка Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, генераторы снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов.

Премьерка также отметила, что правительство координирует усилия с ритейл-сетями и ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем.

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«Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах», — добавила Свириденко.

В ночь на 13 января и утром во вторник Россия осуществила ряд массированных атак по Киеву, Киевской области и ряду регионов Украины, запустив несколькими сериями шахеды, баллистические и крылатые ракеты. Под ударом были также Одесса, Днепропетровская, Житомирская области и пригород Харькова.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о дефиците электроэнергии даже для критической инфраструктуры и перебоях с отоплением.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, однако состояние энергосистемы остается крайне сложным.

Он также отметил, что сейчас без отопления остаются около 500 многоэтажек, а аварийные бригады ведут восстановительные работы круглосуточно.

Отдельно Кличко опроверг слухи о закрытии супермаркетов крупных торговых сетей из-за отключения света, заявив, что информация не соответствует действительности.

В Киеве и Киевской области из-за ночной атаки России введены экстренные отключения электроэнергии.

Всего в ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора России запустила по Украине 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300, семь ракет Искандер-К и 293 ударных БПЛА, зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.