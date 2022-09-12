Некоторые жители Донбасса ментально живут в России — Сенцов 12 сентября, 15:47 Церемония открытия реконструированного мемориала Второй мировой войны Саур-Могила в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский кинорежиссер, а теперь боец ВСУ Олег Сенцов, который последние четыре месяца провел на направлении Бахмут — Лисичанск в интервью Радио НВ рассказал, что некоторые жители Донбасса до сих пор ментально живут в России.

«Не всегда вид местных жителей вдохновляет, потому что подавляющее большинство людей, которые имели деньги — средний достаток или выше, уехали. Остаются люди, которые не могут это сделать из-за нехватки денег или не имеют возможности к кому-то уехать, или пожилые люди, или люди, которых мы называем „ждуны“, которые ждут. Было очень смешно и не смешно, когда мы в один дом вошли квартировать. Пришли хозяева, мы не ведем себя как оккупанты, мы же дома, поэтому все очень чисто и как надо. Разговорились однажды и хозяйка говорит: „Ой, когда это все закончится? Когда Бахмут освободят?“ Мы такие: „Да в Бахмуте же наши“!», — рассказал Сенцов Радио НВ.

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По его словам, людей, которые ждут российскую армию как освободителей на Донбассе меньше, но они все еще есть.

«Я был в разных городах — в Киевской области, на юге: такого там нет. На Донбассе, а особенно в городах, близких к боевым действиям, это еще остается. Бьют их ракетами, авиацией, а они говорят: „Нет, это из-за вас или вы“. И, к сожалению, такие разговоры есть, и ты уже не можешь ничего с этим делать», — отметил кинорежиссер.

По словам Сенцова, хотя часть территорий на Донбассе является частью Украины — и административно, и политически, и контролируется нашими войсками, «ментально» часть жителей этих территорий «все равно живут в России».

«И они смотрят на все происходящее глазами российского зрителя и российских СМИ», — объяснил он.

10 сентября 24 канал сообщил, что главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин покинул оккупированный Донецк.

Канал, ссылаясь на источники в разведке, пишет, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, и на фоне этого из города начали бежать российские боевики. Вероятно, они могли выехать в Россию.

Ранее в тот день Пушилин опубликовал видео, на котором он едет в машине в неизвестном направлении. При этом коллаборант заявил, что он «остается на связи» с оккупационной администрацией.

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