Часть захваченной техники оккупантов простаивает из-за нехватки запчастей — WP 27 декабря, 21:14 Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники в Херсонской области, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины захватили сотни российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, но многие из них простаивают из-за отсутствия запчастей. Об этом сообщает The Washington Post во вторник, 27 декабря.

Военнослужащие из ремонтного батальона 14-й отдельной механизированной бригады рассказали журналистам, что не смогли найти запчасти для редкой трофейной БМП-3 после того, как ее двигатель и топливная система начали выходить из строя. Как пишет WP, для ремонта батальону нужны запчасти идентичной машины, которая может быть у другой бригады, однако системы поиска совместимых запчастей сейчас нет.



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Член танкового подразделения 25-й воздушно-десантной бригады Вадим Устименко сказал WP, что, хотя захваченных защитниками Украины танков очень много, среди них мало исправных. Большое количество танков было захвачено в районе Купянска во время контрнаступления Сил обороны в Харьковской области.

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«Те, которые можно было запустить легко или после пары минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которым нужен был ремонт, но которые в конечном счете работали, составляли, наверное, еще процентов 30. А последние 50 процентов — хлам, требующий большой работы», — рассказал он.

Некоторые танки в плохом состоянии могут разбирать на запчасти, пишет WP. Танк, которому больше 30 лет, можно отремонтировать с помощью запчасти от российской модели, которой всего пять лет.

В материале WP также сказано, что перебои с электричеством создают дополнительные затруднения и замедляют работу ремонтной бригады — генератора недостаточно для питания всех необходимых инструментов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла 3016 танков, 6024 ББМ, 1998 артсистем, 418 РСЗО, 4652 единиц автомобильной техники и автоцистерн и так далее.