Из-за больших потерь. Мотострелковое подразделение войск РФ отказалось воевать — Генштаб

10 июня, 08:01
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Российские военные из 1-го армейского корпуса отказались от участия в боевых действиях (Фото:Генштаб)

Российские военные из 1-го армейского корпуса отказались от участия в боевых действиях (Фото:Генштаб)

Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, которые укомплектованы принудительно мобилизованным личным составом с территорий ОРДЛО.

Об этом сообщает Генштаб.

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Из-за потерь, которые украинские военные нанесли оккупантам в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

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Генштаб также сообщил, что в Гомельской области на границе с Украиной стягивают специальные бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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