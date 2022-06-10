Из-за больших потерь. Мотострелковое подразделение войск РФ отказалось воевать — Генштаб 10 июня, 08:01 Цей матеріал також доступний українською Российские военные из 1-го армейского корпуса отказались от участия в боевых действиях (Фото:Генштаб)

Несмотря на принудительные меры, проводимые командованием оккупационных войск, фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, которые укомплектованы принудительно мобилизованным личным составом с территорий ОРДЛО.



Об этом сообщает Генштаб.

Из-за потерь, которые украинские военные нанесли оккупантам в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

Видео дня

Генштаб также сообщил, что в Гомельской области на границе с Украиной стягивают специальные бригады внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.