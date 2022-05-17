Часть оружия, полученного Украиной в рамках ленд-лиза, уже в Запорожской области — ОВА

17 мая, 13:27
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные уже тренируются в использовании новых вооружений (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

Украинские военные уже тренируются в использовании новых вооружений (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

В Запорожскую область прибыла часть вооружений, поставленных для нужд ВСУ в рамках американской программы ленд-лиз.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом во вторник, 17 мая, заявили в пресс-службе ОВА.

«Часть помощи, предоставленной Украине в рамках ленд-лиза, уже прибыла в область, а значит, у наших артиллеристов есть возможность потренироваться в использовании новейшего вооружения», — рассказали местные власти.

Видео дня
Читайте также:
Благодаря гаубицам M777 контрнаступление ВСУ получило «новый импульс» — Пентагон

Также сообщается, что в регионе продолжаются работы по созданию оборонных рубежей, а личный состав украинских войск формирует резервы и осуществляет перегруппировку сил.

https://www.youtube.com/embed/8SL76XWGZYo
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Вооружение Военная помощь Артиллерия Гаубицы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X