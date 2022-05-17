Часть оружия, полученного Украиной в рамках ленд-лиза, уже в Запорожской области — ОВА 17 мая, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уже тренируются в использовании новых вооружений (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

В Запорожскую область прибыла часть вооружений, поставленных для нужд ВСУ в рамках американской программы ленд-лиз.

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Об этом во вторник, 17 мая, заявили в пресс-службе ОВА.

«Часть помощи, предоставленной Украине в рамках ленд-лиза, уже прибыла в область, а значит, у наших артиллеристов есть возможность потренироваться в использовании новейшего вооружения», — рассказали местные власти.

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Также сообщается, что в регионе продолжаются работы по созданию оборонных рубежей, а личный состав украинских войск формирует резервы и осуществляет перегруппировку сил.

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