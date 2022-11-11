Виталий Ким сообщил, какая часть Николаевской области остается под оккупацией 11 ноября, 12:02 Ким сообщил, что большая часть Николаевской области освобождена (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Большая часть Николаевской области освобождена от российских оккупантов. Под контролем РФ остается Кинбурнская коса.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, сейчас в освобожденных населенных пунктах разворачивают военные администрации, готовится гуманитарная помощь для отправки.

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Ким отметил, что на данный момент продолжается зачистка.

10 ноября украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге страны защитники Украины освободили 41 населенный пункт.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.