Часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС — Reuters 1 сентября, 18:06 Автомобили миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

До этого российское пропагандистское агентство Интерфакс написало, что четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ покинули территорию атомной станции.

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Русская служба BBC сообщает со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который возглавляет миссию, что наблюдатели агентства хотят остаться на Запорожской АЭС до 3 сентября, после чего «будут прорабатывать вопрос постоянного присутствия». По словам Гросси, во время визита ему удалось собрать достаточно важной информации.

Судя по опубликованным российскими пропагандистами видео, эксперты МАГАТЭ посетили машинный зал на ЗАЭС, в котором оккупанты разместили свои военные грузовики с буквой Z.

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