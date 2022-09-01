Часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС — Reuters

1 сентября, 18:06
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Автомобили миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автомобили миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Некоторые члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 1 сентября, покинули захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС после нескольких часов пребывания на станции, сообщает корреспондент агентства Reuters.

До этого российское пропагандистское агентство Интерфакс написало, что четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ покинули территорию атомной станции.

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Русская служба BBC сообщает со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который возглавляет миссию, что наблюдатели агентства хотят остаться на Запорожской АЭС до 3 сентября, после чего «будут прорабатывать вопрос постоянного присутствия». По словам Гросси, во время визита ему удалось собрать достаточно важной информации.

Судя по опубликованным российскими пропагандистами видео, эксперты МАГАТЭ посетили машинный зал на ЗАЭС, в котором оккупанты разместили свои военные грузовики с буквой Z.

https://twitter.com/Euan_MacDonald/status/1565358061530845190

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС Ядерный шантаж ЗАЭС Война России против Украины

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