ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области
Небольшая часть Луганской области остается под контролем ВСУ (Фото:Генштаб)
Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.
По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.
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