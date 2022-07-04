ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области 4 июля, 11:04 Небольшая часть Луганской области остается под контролем ВСУ (Фото:Генштаб)

Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.

Видео дня

По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.