ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области

4 июля, 11:04
Небольшая часть Луганской области остается под контролем ВСУ (Фото:Генштаб)

Небольшая часть Луганской области остается под контролем ВСУ (Фото:Генштаб)

Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.

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По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.

https://www.youtube.com/embed/xY8o7SkmyKE

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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