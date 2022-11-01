В Черкасской области обесточены Канев и ряд соседних населенных пунктов: глава ОВА назвал причину 1 ноября, 20:29 Жители части Черкасской области остались без света (Фото:Severin Demchuk/Unsplash)

Вечером во вторник, 2 ноября, часть Черкасской области осталась без света, в частности Канев и соседние населенные пункты.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

По его словам, это произошло из-за отключения воздушной линии 110 кВ, находящейся в оперативном управлении Киевских региональных электрических сетей.

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По предварительным данным, жители части региона будут без электроснабжения около трех-четырех часов.

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Из-за этого по всей Украине начали действовать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей. Ситуацию удалось стабилизировать к 1 ноября, но отключения продолжились.

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1 ноября ДТЭК Киевские электросети опубликовало новые графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Вечером в нескольких районах столицы ввели экстренное отключение света до конца дня.

