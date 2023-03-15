Оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера — Бутусов 15 марта, 13:43 Спутниковый снимок разрушенных мостов через речку Бахмутка в Бахмуте, 6 марта (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV подтвердил, что российские оккупанты захватили восточную часть Бахмута и рассказал, что сейчас они пытаются полностью окружить город с севера.

«Действительно, российские войска заняли восточную часть. Сейчас ведутся бои за захват северной части. И постепенно — от дома к дому — пытаются штурмовать», — сказал Бутусов в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что сейчас на востоке фронт в Бахмуте пролегает по реке Бахмутка, и там есть широкая незастроенная полоса, которую врагу не удается преодолеть без потерь.

«Поэтому они сейчас пытаются сосредоточить усилия на том, чтобы штурмовать с севера. Одновременно противник обходит с севера город и пытается в районе поселков Хромово и Богдановка пройти дальше и прервать в районе села Ивановское все коммуникации вокруг Бахмута и полностью окружить город», — рассказал главный редактор Цензор.НЕТ.

14 марта заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.