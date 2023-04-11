Часть Бахмута превратилась в сирийский Алеппо из-за действий России — Маляр

11 апреля, 21:33
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Бахмут (Фото:social media. @combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Бахмут (Фото:social media. @combat.art.ukraine via Instagram/via REUTERS)

Российские войска превратили часть районов Бахмута в сирийский Алеппо. Оккупанты используют тактику полного уничтожения города.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Маляр напомнила, что враг в Бахмуте концентрирует не только свои регулярные войска, там находится частная армия Вагнера, во многом уже уничтоженная вооруженными силами Украины.

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Она добавила, что оккупанты шли бы вглубь территории Украины, если бы ВСУ не обороняли Бахмут.

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«Там серьезно используется артиллерия и авиация со стороны врага. Часть районов города враг превратил в Алеппо. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения построек, позиций», — рассказала она.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг слова главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Алеппо Бахмут Анна Маляр

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