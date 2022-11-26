Донецкая область. РФ нанесла авиаудар по Часову Яру: разрушен подъезд дома, есть погибший и раненые

26 ноября, 16:53
Поделиться:
Россияне разрушили подъезд пятиэтажки в Часовом Яре Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Россияне разрушили подъезд пятиэтажки в Часовом Яре Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Часову Яру Донецкой области в субботу, 26 ноября. Трое людей получили ранения.

Обновлено в 18:36. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате российской атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Начато досудебное расследование.


Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Видео дня

В результате прямого попадания разрушен подъезд пятиэтажного дома, поврежден недострой и склад.

Кириленко подчеркнул, что «прилеты» могут быть куда угодно и когда угодно — оставаться в Донецкой области опасно. Он призывает горожан эвакуироваться.

Читайте также:

Россия регулярно обстреливает регион, где идут боевые действия, разрушая инфраструктуру и убивая гражданских. Накануне, 25 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажки, один человек пострадал.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Авиаудар Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X