Донецкая область. РФ нанесла авиаудар по Часову Яру: разрушен подъезд дома, есть погибший и раненые
Россияне разрушили подъезд пятиэтажки в Часовом Яре Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Часову Яру Донецкой области в субботу, 26 ноября. Трое людей получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В результате прямого попадания разрушен подъезд пятиэтажного дома, поврежден недострой и склад.
Кириленко подчеркнул, что «прилеты» могут быть куда угодно и когда угодно — оставаться в Донецкой области опасно. Он призывает горожан эвакуироваться.
Россия регулярно обстреливает регион, где идут боевые действия, разрушая инфраструктуру и убивая гражданских. Накануне, 25 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажки, один человек пострадал.