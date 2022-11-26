Донецкая область. РФ нанесла авиаудар по Часову Яру: разрушен подъезд дома, есть погибший и раненые 26 ноября, 16:53 Россияне разрушили подъезд пятиэтажки в Часовом Яре Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Часову Яру Донецкой области в субботу, 26 ноября. Трое людей получили ранения.

В Офисе генпрокурора сообщили , что в результате российской атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Начато досудебное расследование. Обновлено в 18:36.





Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате прямого попадания разрушен подъезд пятиэтажного дома, поврежден недострой и склад.

Кириленко подчеркнул, что «прилеты» могут быть куда угодно и когда угодно — оставаться в Донецкой области опасно. Он призывает горожан эвакуироваться.

Россия регулярно обстреливает регион, где идут боевые действия, разрушая инфраструктуру и убивая гражданских. Накануне, 25 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажки, один человек пострадал.