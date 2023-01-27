Оккупанты обстреляли жилой массив в Часовом Яру, горит школа 27 января, 21:51 Последствия обстрела оккупантами Часового Яра, 27 января 2023 года (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 27 января, обстреляли из реактивных систем залпового огня Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Враг ударил по жилому массиву, в результате начался пожар в школе, частных и многоэтажных домах. Данных о пострадавших нет.



«Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно будут и наказаны — каждый оккупант найдет смерть на нашей земле», — подчеркнул Кириленко.

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В результате утреннего обстрела города, который продолжался около полутора часов, погибли два человека, по меньшей мере пять были ранены. Пострадали дома и админучреждения, машины.

Вечером 27 января в ряде областей Украины (Полтавской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой) объявляли воздушную тревогу. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали город. Корреспонденты Суспільного сообщили о взрывах в Запорожье.

Куртев позже уточнил, что оккупанты ударили нескольким объектам инфраструктуры в Запорожье, на территории одного из них начался пожар. Известно об одном пострадавшем.